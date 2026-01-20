Ex-Berater denkt, dass Trump übertreibt: "Grönland wird Grönland bleiben"

Laut einem ehemaligen Berater von US-Präsident Donald Trump werden die USA Grönland nicht einnehmen.

Von Malte Kurtz

Nuuk/Washington D.C. - Während der Streit um Grönland immer weiter hochzukochen droht, nimmt ein ehemaliger Berater von US-Präsident Donald Trump (79) zur Abwechslung mal etwas Wind aus den Segeln.

Gary Cohn (65) hatte zwischen 2017 und 2018 als Direktor des nationalen Wirtschaftsrats einen engen Draht zu US-Präsident Donald Trump (79). (Archivbild)
Gary Cohn (65) hatte zwischen 2017 und 2018 als Direktor des nationalen Wirtschaftsrats einen engen Draht zu US-Präsident Donald Trump (79). (Archivbild)  © Bryan R. Smith/AFP Pool via AP/dpa

Im Zuge von Trumps erster Amtszeit war der Investmentbanker Gary Cohn (65) Direktor des nationalen Wirtschaftsrates (Council of Economic Advisers), beriet den Präsidenten in Fragen der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik.

Gegenüber BBC ließ Cohn am Dienstag nun Worte verlauten, die sowohl den Grönländern als auch den Europäern gefallen dürften: "Grönland wird Grönland bleiben", sagte der 65-Jährige.

Dem Experten zufolge könnten die aggressiven Übernahme-Pläne Teil einer ausgeklügelten Strategie sein, die Trump bereits häufiger genutzt habe: "Er hat etwas übertrieben angekündigt, um letztendlich das zu bekommen, was er eigentlich will."

Protest in Kopenhagen: Demo gegen Trumps Grönland-Pläne
Donald Trump Protest in Kopenhagen: Demo gegen Trumps Grönland-Pläne

Laut Cohn sei es möglich, dass Trumps tatsächliche Ziele den Ausbau der Militärpräsenz auf Grönland sowie den Zugang zu wertvollen Mineralien auf der Arktis-Insel betreffen.

Dass die USA dafür einen NATO-Partner angreifen würde, halte er dagegen für "übertrieben".

In Grönland wächst die Angst vor einer US-Übernahme.
In Grönland wächst die Angst vor einer US-Übernahme.  © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Trump über Grönland: "Es gibt kein Zurück mehr"

US-Präsident Trump bezeichnete Grönland erneut als entscheidend für die nationale und internationale Sicherheit. (Archivbild)
US-Präsident Trump bezeichnete Grönland erneut als entscheidend für die nationale und internationale Sicherheit. (Archivbild)  © Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

In der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) äußerte sich auch Trump selbst mit etwas versöhnlichen Worten.

Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb Trump, dass er ein "gutes Telefongespräch" mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte (58) bezüglich der Grönland-Thematik gehabt habe und dass er einem Treffen mit verschiedenen Parteien auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) zustimme.

Trump betonte dennoch, wie wichtig ihm Grönland ist: "Wie ich allen unmissverständlich klargemacht habe, ist Grönland von entscheidender Bedeutung für die nationale und die internationale Sicherheit. Es gibt kein Zurück mehr – darin sind sich alle einig!"

Titelfoto: Bildmontage: Evgeniy Maloletka/AP/dpa, Michael Kappeler/dpa Pool/dpa

Mehr zum Thema Donald Trump: