Vor Interview mit Donald Trump: EU warnt Elon Musk!

Elon Musk (53, l.) will diese Nacht Donald Trump (78) interviewen. © Montage: AFP/Sonny Tumbelaka, AFP/Jim Watson

In einem Brief an X-Chef warnte Breton am heutigen Montag, seine Behörde werde eine mögliche "Verbreitung von Inhalten, die zu Gewalt, Hass und Rassismus aufstacheln können", während des Interviews genau überwachen. Musk müsse sich an EU-Gesetze halten.

Auch das Live-Interview auf Musks eigenem Profil mit mehr als 193 Millionen Abonnenten falle unter die europäischen Vorschriften für große Onlinedienste, mahnte Breton.

Insbesondere schreibe das EU-Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) der Plattform vor, "die Verbreitung schädlicher Inhalte im Zusammenhang mit relevanten Ereignissen" wie den Wahlen in den USA wirksam einzudämmen.

Elon Musk will das Interview mit Donald Trump selber führen. Es soll ab 20 Uhr (US-Ostküstenzeit, Dienstag 2 Uhr europäischer Sommerzeit) auf seiner Onlineplattform X gestreamt werden.