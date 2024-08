Vance als Transvestit: Mit diesem Foto sorgt Trumps Vize erneut für Wirbel

Dieses Bild soll JD Vance in Uni-Zeiten auf einer Halloween-Party zeigen - als Frau. © Collage: Screenshots/X/@mattxiv

Ein Mann namens Travis Whitfill soll das Foto laut Daily Beast ans Licht gebracht haben. Laut ihm sei es 2012 von einem Studenten aufgenommen worden, der es wiederum an einen anderen Freund weiterleitete.

"Ich glaube, es wurde von Facebook geklaut und auf einer Halloween-Party aufgenommen", erklärte Whitfill dem News-Magazin.



Langer Rede kurzer Sinn: Whitfill schickte das pikante Foto an den Podcast-Moderator Matt Bernstein, der es am Sonntag auf X postete.



Sollte es wirklich von einer Halloween-Party stammen, würde es am Ende sogar wieder passen. Denn JD Vance macht keinen Hehl daraus, dass ihm LGBTQ+-Interessengruppen ein Dorn im Auge sind.

Falls ihm Transvestiten in seiner Gedankenwelt als Horrorgestalten erscheinen, würde es also Sinn ergeben, dass er sich an Halloween so verkleidete.