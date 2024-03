Kehrtwende von Donald Trump: Diese Plattform ist nun der "Volksfeind"!

Als Donald Trump (77) selbst Präsident war, wollte er noch TikTok verbieten. (Archivbild) © Mary Altaffer/AP/dpa

Trump, der bei der Wahl im November erneut für die Republikaner ins Weiße Haus einziehen will, sprach sich in einem Interview mit dem US-Sender CNBC am Montag (Ortszeit) gegen ein TikTok-Verbot aus, über das der US-Kongress derzeit parteiübergreifend verhandelt.

Stattdessen schoss Trump gegen Facebook: "Ohne TikTok kann Facebook größer werden, und ich halte Facebook für einen Volksfeind", sagte Trump. Facebook wäre "Nutznießer" eines TikTok-Verbots, sagte der 77-Jährige.

"Es gibt eine Menge junger Leute, die ohne TikTok verrückt werden", sagte er und fügte hinzu: "Es gibt viel Gutes und viel Schlechtes mit TikTok".

Die App ist die einzige auch im Westen erfolgreiche Online-Plattform, die nicht aus den USA stammt. Sie gehört zu dem aus China stammenden Bytedance-Konzern.

In den USA und in Europa gibt es die Sorge, die App könne zum Sammeln von Informationen über Nutzer durch chinesische Behörden missbraucht werden.