Lächerliche Behauptung von Donald Trump - Gerichtsmitarbeiter packen aus: "Niemand weinte"

New York City (USA) - Unter Tränen sollen sie sich für die Anklage Trumps entschuldigt haben und dem ehemaligen Präsidenten angesichts der schweren Anschuldigungen Beistand geleistet haben - zumindest laut Donald Trump (76). Die Gerichtsmitarbeiter haben die Situation allerdings anders in Erinnerung...

In einem einstündigen Interview berichtete der ehemalige Präsident Donald Trump (76, M.) von den Erlebnissen im Gericht. © John Lamparski/Getty Images via AFP

Dass Donald Trump für Sympathie seiner Gefolgschaft ab und an die Wahrheit zu seinen Gunsten verdreht, hier und da die ein oder andere überspitzte Äußerung macht, steht eigentlich auf der Tagesordnung des ehemaligen Präsidenten der USA.

Wie die britische Zeitung "The Mirror" nun berichtete, soll er bei einem einstündigen Fernseh-Interview mit dem US-Sender "Fox News", in dem er sich an das erste Eintreten ins Gerichtsgebäude erinnerte, wohl schlichtweg gelogen haben.

Trump erzählte lebhaft: "[Das Gerichtspersonal] war unglaublich. Als ich zum Gerichtsgebäude ging, das in gewisser Weise auch ein Gefängnis ist, haben sie mich angemeldet und ich werde Ihnen sagen, dass die Leute geweint haben."

Ferner meinte er: "Leute, die dort arbeiten. Sie arbeiten dort professionell, haben keine Probleme damit, Mörder einzuladen, und sie sehen jeden. Es ist ein harter, harter Ort und sie weinten. Sie weinten tatsächlich. Sie sagten, es tut mir leid."

Besagte Mitarbeiter des New Yorker Gerichts erzählen hingegen eine andere Geschichte - und zwar von Professionalität an ihrem Arbeitsplatz. "Niemand vergoss Tränen, ob sie ihn unterstützten oder nicht", erklärte ein langjähriger Mitarbeiter des Gerichts gegenüber dem "Mirror".