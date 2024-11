Lässt Trump diesen Netflix-Star jetzt aus dem Gefängnis - und in sein Kabinett?

2020 wurde Joe Exotic (61) durch die erfolgreiche Doku-Serie "Tiger King" auf Netflix praktisch über Nacht weltberühmt. © Netflix/dpa

In einem Brief hat sich der ehemalige Betreiber eines Privatzoos persönlich an den "President-elect" der Vereinigten Staaten gewandt und um eine Begnadigung gebeten, wie "RadarOnline" berichtet.

"Viele Menschen haben sich 2021 für Sie eingesetzt und leben seither in der Hölle", schrieb Joseph Allen Maldonado, wie der "Tiger King" mit bürgerlichem Namen heißt.

"Jeder hofft, dass Sie Ihre Wahlkampfversprechen einhalten, wie zum Beispiel die Begnadigung aller Gefangenen lieber früher als später im Januar 2025", fügte der 61-Jährige an.

Viele Trump-Unterstützer hätten während der Amtszeit von Nachfolger Joe Biden (81) in Einzelhaft gesessen und "wie Ratten" gelebt, einige hätten sich umgebracht oder wären gestorben.

Nicht so der Vokuhila-Träger: "Einige, wie ich, haben wie wild gekämpft, um durchzuhalten, in der Hoffnung, dass Sie die Wahl gewinnen."