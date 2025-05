Mit prallen Muskeln und Lichtschwert: Trump zeigt sich als "Star Wars"-Kämpfer

Anlässlich des "Star Wars"-Tags zeigte sich Donald Trump als galaktischer Kämpfer und sorgte mit einem neuen KI-Bild erneut für Aufsehen.

Von Janina Rößler

USA - "May the Force be with you!" Am Sonntag feierte eine große Fangemeinde den "Star Wars"-Day - auch der US-Präsident Donald Trump (78) ließ es sich nicht nehmen, sich auf ungewöhnliche Weise daran zu beteiligen.

US-Präsident Donald Trump (78) stellt sich selbst als "Star Wars"-Kämpfer dar. © Screenshot/Instagram/whitehouse Der offizielle Account des Weißen Hauses veröffentlichte auf Instagram ein auffälliges, KI-generiertes Bild. Darauf zu sehen ist ein sehr durchtrainierter - und weit von der Realität entfernter - Trump, der ein rotes Lichtschwert hält und als Kämpfer dargestellt wird. Im Hintergrund sind die US-Flagge sowie zwei Weißkopfseeadler zu sehen. "Einen frohen 4. Mai an alle - auch an die radikalen linken Irren, die so hart daran arbeiten, Sith-Lords, Mörder, Drogenbosse, gefährliche Gefangene und bekannte MS-13-Bandenmitglieder zurück in unsere Galaxie zu bringen", so die Regierung unter dem Post.

Donald Trump Trump schießt erneut gegen Taylor Swift: "Ich war dort zusammen mit ihr..." Besonders auffällig ist jedoch das rote Lichtschwert, denn im "Star Wars"-Universum tragen meist die Sith, also die Bösewichte, diese Farbe, während Jedi-Helden grüne oder blaue Lichtschwerter verwenden, so die New York Post. Die Regierung dürfte sich allerdings bewusst für diese Farbe entschieden haben, da auch die Parteifarbe der Republikaner Rot ist.

Donald Trump zeigte sich schon als Papst