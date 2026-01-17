Protest in Kopenhagen: Demo gegen Trumps Grönland-Pläne

Kopenhagen (Dänemark) - Hunderte Menschen haben am Samstagmittag in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen gegen die Grönlandpläne von US-Präsident Donald Trump (79) demonstriert.

In Kopenhagen versammelten sich zahlreiche Menschen für die "Pro-Grönland"-Demonstration. © Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

"Die Botschaft aus Kopenhagen ist laut und deutlich. Grönland ist keine Handelsware", sagte Oberbürgermeisterin Sisse Marie Welling (39) dänischen Medien zufolge.

Auf dem Rathausplatz waren etlichen Grönland- und Dänemarkfahnen zu sehen. Die riesige Arktisinsel, die Trump für die Sicherheit der USA übernehmen will, ist Teil des Königreichs Dänemarks.

"Grönland steht nicht zum Verkauf", war auf einem Schild der Demonstranten zu lesen. Auch in weiteren dänischen Städten und auch auf Grönland selbst sind heute Demonstrationen gegen die US-Politik geplant.

"Wir fordern die Achtung des Selbstbestimmungsrechts Grönlands und die Achtung des grönländischen Volkes", hatte Poul Johannesen, Initiator der grönländischen Bürgerinitiative "Hände weg von Kalaallit Nunaat", zur Ankündigung der Demonstration auf Grönland gesagt.