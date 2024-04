Schreckliche Szenen bei Trump-Prozess: Mann zündet sich vor Gerichtsgebäude an

New York - Schreckliche Szenen bei Trump -Prozess: Ein Mann hat sich vor dem Gerichtsgebäude selbst verbrannt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ersthelfer versuchen verzweifelt die Flammen zu löschen. © X/Mike Carter

Nach allem was bekannt ist, setzte sich um 13.30 Uhr (Ortszeit) ein bislang nicht identifizierter Mann in einem Park vorm Gerichtsgebäude Manhattan Criminal Court in Brand.

Videos zeigen verstörende Szenen. Innerhalb von Sekunden steht eine größere Fläche in Brand, inmitten des Flammenmeeres steht ein Mann, der schließlich zusammenbricht. Ersthelfer eilen zu Hilfe, versuchen das Feuer zu löschen.

Ob der schreckliche Vorfall im Zusammenhang mit dem jüngsten Gerichtsprozess gegen Ex-Präsident Donald Trump (77) steht, ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass kurz vor dem Vorfall, die letzten Geschworenen für den Aufsehen erregenden Prozess vereidigt wurden.

Einsatzkräfte brachten den Mann laut Informationen der Zeitung "New York Post" in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein weiteres Schicksal ist derzeit noch unklar.