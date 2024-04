Historischer Prozess: Donald Trump steht als erster Ex-Präsident vor Gericht – und schläft ein

New York - Donald Trump (77) ist der erste ehemalige US-Präsident, der sich vor Gericht verantworten muss. Bereits am ersten Verhandlungstag leistete er sich dabei einen ordentlichen Fauxpas.

Ein historischer Prozess hat begonnen. Es geht um Schweigegeld, das Trump 2016 kurz vor der Präsidentschaftswahl an die Erotikdarstellerin Stormy Daniels gezahlt haben soll, berichtet die Frankfurter Rundschau.

Donald Trump (77) am Dienstag, nachdem er den Gerichtssaal verlassen hat. © dpa/Yuki Iwamura

Am ersten Verhandlungstag am Montag hat der Ex-Präsident bereits für Aufsehen gesorgt. Die New York Times berichtet, dass er während des Prozesses eingeschlafen ist. Ihm fiel es sichtlich schwer, den Anklagepunkten zu folgen.

Weiter hat Trump gegen die "Gag Order" verstoßen. Diese besagt, dass er sich nicht über Zeugen, Geschworene, Staatsanwälte, Gerichtsmitarbeiter oder deren Familienangehörige äußern darf. Mehrmals hat er dies allerdings auf der Plattform "Truth Social" getan. Bei weiteren Verstößen sollen ihm bis zu 30 Tagen Haft drohen.

Insgesamt geht es in dem Prozess um 34 Anklagepunkte. Jeder einzelne könnte mit bis zu vier Jahren Haft verurteilt werden. 134 Jahre Haft würde das für den Ex-Präsidenten bedeuten. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass er diese absitzen müsste. Da es sich um die erste strafrechtliche Verurteilung für den 77-Jährigen handelt, könnte die mögliche Haftstrafe als Bewährung ausgesetzt werden.