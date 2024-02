Sharon Stone spricht Klartext: Trump sollte für Rest seines Lebens in den Knast

Berlin - US-Schauspielerin Sharon Stone (65) möchte Donald Trump (77) am liebsten im Gefängnis sehen.

All das basiere auf persönlichem Geiz, Gier und einem hohen Mangel an Integrität, sagte die Schauspielerin.

Trump und viele andere Politiker hätten hingegen "die Bildung der Massen unterdrückt", so dass viele Menschen inzwischen nicht mehr verstehen würden, "dass manche Politiker sie manipulieren, ausnutzen und bestehlen".

Aus Sicht von Stone mangelt es an "nachdenklichen, intellektuellen politischen Anführern", die die Bevölkerung in Krisenzeiten zu beruhigen wissen.

Der ehemalige US-Präsident sollte "für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen", sagte die Hollywood-Ikone gegenüber mehreren Medien in Berlin. "Lasst ihn nicht dort raus", ergänzte sie.

Mit ihrer Rolle im Erotik-Thriller "Basic Instinct" wurde Sharon Stone vor gut 30 Jahren weltberühmt. Auch mit Filmen wie "Casino", "Catwoman" oder "The Disaster Artist" wurde sie einem größeren Publikum bekannt.

Ihre Kunstausstellung "Totem" feierte am Samstag Europa-Premiere in Berlin-Mitte, ihre Gemälde sind bis zum 18. Mai in der Galerie Deschler zu sehen.