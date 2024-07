14.07.2024 17:56 4.716 Sprengstoff in Auto und Haus von Trump-Attentäter gefunden

US-Medien berichten, dass der Trump-Schütze Sprengstoff in seinem Auto hatte. Das sei in der Nähe der Wahlkampfveranstaltung in Butler geparkt gewesen.

Von Oliver Wunder

Butler (USA) - Der Trump-Schütze hatte nach Informationen von US-Medien Sprengstoff in seinem Auto. Das berichteten CNN und das Wall Street Journal am Sonntagnachmittag. Polizisten sperren eine Straße um den Wohnsitz des Schützens ab. © Joshua A. Bickel/AP/dpa Der Wagen sei ganz in der Nähe der Wahlkampfveranstaltung in Butler in Pennsylvania geparkt gewesen. Auch im Haus des Mannes soll Material zum Bombenbau gefunden worden sein, berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf die Polizei. Zudem soll das halbautomatische Gewehr vom Typ AR-15, das der 20-jährige Thomas Matthew Crooks bei seinem Attentat auf Donald Trump (78) verwendet hatte, auf seinen Vater zugelassen sein. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner überlebte knapp. Trump wurde am Ohr getroffen und leicht verletzt. Ein Schuss traf Donald Trump (78) am Ohr. Nur kurz danach reckte er kampfbereit die Faust zum Publikum. © Evan Vucci/AP/dpa Der Secret Service erschoss den 20-Jährigen, der von einem Dach etwa 100 Meter entfernt mehrmals geschossen hatte. Bei dem Attentat wurden ein Zuschauer getötet und zwei weitere schwer verletzt. Erstmeldung: 17.23 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 17.56 Uhr.



Titelfoto: Joshua A. Bickel/AP/dpa