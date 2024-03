Donald Trump entsetzt mit "Blutbad"-Ansage: "Wenn ich nicht gewählt werde"

Ein "Blutbad" in den USA, sollte Trump die Präsidentenwahl verlieren? Wieder sorgt eine Bemerkung Trumps für Irritation. © Jeff Dean/AP/dpa

Der frühere US-Präsident und aktuelle Präsidentschaftsbewerber machte die Bemerkung, als er bei einer Wahlkampfveranstaltung ankündigte, wie er den Verkauf von chinesischen Autos auf dem US-Markt erschweren will.

China baue einige riesige Fabriken in Mexiko und wolle die dort produzierten Autos schließlich in den USA verkaufen, sagte der Republikaner am Samstag (Ortszeit) in Vandalia im Bundesstaat Ohio.

Trump warnte Chinas Staatschef Xi Jinping (70): "Wir werden jedes einzelne Auto, das über die Grenze kommt, mit einem 100-prozentigen Zoll belegen, und Sie werden diese Autos nicht mehr verkaufen können, wenn ich gewählt werde."

Direkt daran anschließend sagte er: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad geben. [...] Es wird ein Blutbad für das Land sein."