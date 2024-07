Donald Trump dankbar, dass er noch am Leben ist: "Ich sollte tot sein!"

Die auf ihn abgefeuerte Kugel streifte Trump "nur" am Ohr, weil er sich in dem Moment, in dem der Schütze den Abzug betätigte, mit seinem Kopf zur Leinwand drehte.

"Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte tot sein", erklärte der Präsidentschaftskandidat im Interview mit der " New York Post " am Montag.

Währenddessen konnte sich Trump am heutigen Montag über einen kleinen Erfolg freuen. Die Justiz ordnete die Einstellung des Strafverfahrens in der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente an. Richterin Aileen Cannon begründete die Entscheidung mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers in der Angelegenheit.

Es sei dabei "nur der erste Schritt": In Kürze sollen alle Verfahren eingestellt werden, schrieb der 78-Jährige auf seiner Online-Plattform Truth Social. Doch das letzte Wort hat nicht der Republikaner, sondern die Gerichte in den USA.

Erstmeldung von 15.55 Uhr, aktualisiert um 17.41 Uhr.