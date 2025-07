"Einfach besser": Trump verändert Coca-Cola-Rezept

Seit den 1980er-Jahren setzt Coca-Cola in den USA vor allem auf Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, denn der ist süßer, länger haltbar und vor allem günstiger. Doch das solle sich nun, dank Trump, ändern.

In den USA soll Coca-Cola bald mit einer neuen Rezeptur auf den Markt kommen - zumindest wenn es nach Donald Trump geht. Wie er auf seiner Plattform " Truth Social " erklärte, habe der Hersteller ihm zugesagt, zukünftig statt Maissirup Zuckerrohr als Süßungsmittel zu verwenden.

Laut der BBC äußerte sich ein Unternehmenssprecher von Coca-Cola bisher eher zurückhaltend. Man freue sich über Trumps Interesse und Enthusiasmus und kündigte an, dass es in Zukunft weitere Informationen zu Produktinnovationen geben werde. Eine Bestätigung der kompletten Umstellung auf Zuckerrohr blieb allerdings aus.

Nichtsdestotrotz zeigt Trump sich überzeugt von der angekündigten Umstellung: "Das wird ein richtig guter Schritt von ihnen sein - Ihr werdet sehen. Es ist einfach besser!"

In einigen Ländern, wie in Mexiko, UK und Australien, verwendet der Cola-Hersteller bereits Zuckerrohr. In Deutschland kommt laut Unternehmensangaben Zucker zum Einsatz, der zu 98 Prozent aus heimischen Zuckerrüben stammt.