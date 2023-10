Verstoß gegen Schweigepflicht, Lüge unter Eid: Donald Trump handelt sich saftige Geldstrafe ein!

Es ist bereits das zweite Mal, dass Donald Trump wegen des Verstoßes der Schweigepflicht innerhalb seines Gerichtsprozesses in New York eine Geldstrafe bekommt.

Von Dana-Jane Kruse

New York City (USA) - Wegen gehässiger Kommentare und Drohungen gegen den Richter und dessen Familie wurde Donald Trump (77) in seinem Gerichtsprozess in New York City zu einer Schweigepflicht verdonnert. Daran hält sich der Ex-Präsident nur nicht wirklich, was nun zu einem Ausbruch im Gerichtssaal und einer (erneuten) saftigen Geldstrafe geführt hat.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (77, l.) spricht während einer Pause in Trumps Betrugsprozess am gestrigen Mittwoch in New York mit der Presse - was ihm eigentlich verboten wurde. © TIMOTHY A. CLARY / AFP Wie Business Insider berichtet, wurde Trump bereits am 3. Oktober das Gelübde abverlangt, keine Informationen über den Prozess an die Öffentlichkeit preiszugeben und vor allem Kommentare und Drohungen zu unterlassen - online wie offline. Am gestrigen Mittwoch reichte es Richter Arthur Engoron (74), der sich den Ungehorsam seines Angeklagten nicht länger gefallen lassen wollte. Donald Trump nannte die Gerichtsschreiberin in einem Medieninterview der Mittagspause unter anderem "sehr parteiisch". Donald Trump Donald Trump will "Recht und Ordnung" mit Waffen wieder herstellen! Prompt holte der Richter den Unternehmer zur Anhörung nach vorn. Er fragte Trump, ob er tatsächlich das gesagt habe, was die Nachrichtenagentur Associated Press in der Morgenpause von ihm berichtet hatte – als er bemängelte, dass Engoron "ein sehr parteiischer Richter sei, an dessen Seite vielleicht eine Person sitze, die sehr parteiisch sei" - noch parteiischer als der Richter selbst. Trump gab an, dass diese Worte nicht an die Gerichtsschreiberin gerichtet waren: "An Sie und Michael Cohen", antwortete er stattdessen und bestritt den Bezug zu Rechtsreferendarin Allison Greenfield (41).

Richter Arthur Engoron (74, r.) neben seiner Gerichtsschreiberin Allison Greenfield (41, l.). Diese wurde bereits mehrfach Opfer von Trumps verbalen Attacken. © Mary Altaffer / POOL / AFP

Trump versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und lügt unter Eid

Michael Cohen (57) war von 2006 bis 2018 Anwalt von Donald Trump. Im jetzigen Prozess wegen Betrugsfällen in Milliardenhöhe ist er einer der wichtigsten Zeugen, die gegen den Ex-Präsidenten aussagen. © SPENCER PLATT / Getty Images via AFP Richter Engoron kaufte ihm die halbherzige Ausrede nicht ab, die offensichtlich eine Lüge unter Eid war. "Als Sachverständiger finde ich, dass der Zeuge nicht glaubwürdig war", sagte er über Trumps Aussage und verdonnerte ihn zu einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar (circa 9500 Euro). "Die Vorstellung, dass sich die Aussage auf den Zeugen [Michael Cohen] beziehen würde" und nicht auf die Gerichtsschreiberin, die nur einen Meter rechts von ihm saß, "ergibt für mich keinen Sinn", sagte der Richter und fügte hinzu, dass sein Urteil Bestand habe. Es ist bereits die zweite Geldstrafe, die Trump wegen eines Verstoßes gegen die gerichtliche Schweigepflicht in Kauf nehmen musste: Erst fünf Tage zuvor wurde dem Ex-Präsidenten die Zahlung von 5000 US-Dollar (rund 4700 Euro) auferlegt, weil er in einem Truth-Social-Post ebenfalls gegen Gerichtsschreiberin Greenfield schoss. Donald Trump Einnahmen in Millionenhöhe: Darf Donald Trump sein Polizeifoto überhaupt vermarkten? Er nannte sie darin die Freundin des New Yorker Senators Chuck Schumer (72), einem Demokraten, gegen den Trump und sein Anwaltsteam bereits in der Vergangenheit immer wieder ausholten. In dem Post, der mittlerweile von der Social-Media-Plattform gelöscht wurde, nannte der Unternehmer die Beziehung - die es nie gegeben hat - "schändlich!".

