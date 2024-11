Versuchter Wahlbetrug: Verfahren gegen Donald Trump soll eingestellt werden

Donald Trump (78) hat gut lachen: Das gegen ihn anhängliche Verfahren wegen versuchtem Wahlbetrug soll eingestellt werden. © Alex Brandon/AP/dpa

Trump war in Washington auf Bundesebene im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden.

Es handelte sich um die schwerwiegendsten Vorwürfe gegen den 78-Jährigen. Im Falle einer Verurteilung hätte ihm eine jahrzehntelange Haftstrafe gedroht.

Trump hat die Ermittlungen gegen ihn immer als politische Verfolgung bezeichnet und sprach von einer "Hexenjagd". Experten halten es auch für möglich, dass sich Trump, sobald er im Amt ist, selbst begnadigen könnte.

Der 78-Jährige wurde nach seiner ersten Amtszeit mehrfach strafrechtlich angeklagt. Neben dem Verfahren in Washington wurde auch im US-Bundesstaat Florida sowie in New York und Georgia gegen ihn ermittelt.