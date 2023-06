Wollte Donald Trump Sex mit seiner Tochter Ivanka?

New York - Donald Trump (77) und die Damenwelt: ein schwieriges Verhältnis. Doch wie steht der Ex-US-Präsident eigentlich zu seiner eigenen Tochter?

In vertraulichen Gesprächen mit Trump habe er daher Dinge gehört, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.

Taylor war als damaliger Chef der Homeland Security, also des Ministeriums für Innere Sicherheit, einer der wichtigsten Mitarbeiter des US-Präsidenten.

Dass Trumps Fantasien jedoch noch weiter gehen als das, hat nun ein ehemaliger Mitarbeiter Trumps in seinem neuen Buch aufgedeckt.

Sexistische Sprüche über Frauen kennt man von Trump zuhauf - etwa seine Aussage "Grab 'em by the pussy", die 2005 während eines Interviews aufgezeichnet wurde, als der Ex-Präsident dachte, das Mikrofon sei ausgeschaltet.

Donald Trump (77) soll offen über Sex mit Ivanka fantasiert haben, sagt einer seiner früheren Mitarbeiter. © Steven Senne/AP/dpa

Dass Trump schon frühzeitig auffiel, wie hübsch seine Tochter ist, belegt auch eine Anekdote der Miss Teen USA-Wahl von 1997, bei der Ivanka als Moderatorin auftrat.

Laut der britischen Zeitung Independent soll sich Trump an die damalige Miss Universe gewandt und sie offen gefragt haben: "Finden Sie meine Tochter nicht heiß?"

In den Jahren darauf habe er Ivanka in Anspielung auf ihre weiblichen Kurven außerdem als "üppig" bezeichnet und gemeint, es sei in Ordnung, sie als "ein Stück Arsch" zu bezeichnen.

Er würde, wenn sie nicht seine Tochter wäre, sogar mit ihr ausgehen, sagte er 2006 in einer Talkshow vor laufenden Kameras.

Derzeit befindet sich Trump in einem Zivilprozess gegen die Autorin E. Jean Carroll (79).



Eine Jury aus Geschworenen sieht es als erwiesen an, dass Trump Carroll 1996 in einem New Yorker Kaufhaus angegriffen und sexuell missbraucht hat.