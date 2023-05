Wegen gehässiger Aussagen in CNN-Interview: Carroll klagt erneut gegen Trump!

New York City (USA) - Donald Trump (76), der Anfang des Monats wegen des sexuellen Missbrauchs an der Journalistin E. Jean Carroll (79) verurteilt wurde, muss vielleicht tiefer in die Tasche greifen als gedacht: Weil der Ex-Präsident nach dem Prozess öffentlich gehässige Kommentare äußerte, reichte sie eine weitere Klage ein.