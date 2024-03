Wird Trump nach Wahlsieg Europas Sicherheit garantieren? Das denken die Deutschen

Mainz - Was passiert mit der europäischen Sicherheit, sollte Donald Trump (77) im kommenden November die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen? Das ist eines der wichtigen Themen im aktuellen ZDF-Politbarometer.

Wie wichtig die Unterstützung durch die USA ist, kann man zurzeit im Ukraine-Konflikt sehen. Dass die Ukraine gegen Russland zunehmend in die Defensive gerät, hängt nicht zuletzt an den von den Republikanern blockierten US-Waffenlieferungen.

In diesem Zusammenhang halten es auch 93 Prozent für sehr wichtig oder wichtig, dass sich Deutschland mit seinen europäischen Verbündeten auch ohne die USA verteidigen kann. Lediglich 5 Prozent halten das für nicht so wichtig oder überhaupt nicht wichtig.

So fürchten 70 Prozent der befragten Wahlberechtigten in Deutschland, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines republikanischen Wahlsiegs die Sicherheit Europas nicht mehr garantieren werden. Nur 24 Prozent glauben dies nicht (Rest zu 100 Prozent antwortete mit "weiß nicht").

Dagegen hat die EU sich in dieser Woche auf eine weitere Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine geeinigt. 59 Prozent der Menschen in Deutschland halten es für richtig, wenn die europäischen Staaten mehr Waffen und Munition an die Ukraine liefern; 35 Prozent sind gegenteiliger Ansicht.