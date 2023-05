Özil feiert mit Wahlsieger Erdogan! Putin, Scholz und Biden gratulieren, Özdemir enttäuscht

2018 hatte ein gemeinsames Foto der beiden kurz vor der WM in Russland für heftige Kritik gesorgt. Die Nationalmannschaft schied noch in der Vorrunde aus - wenig später gab Özil seinen Rücktritt aus dem DFB -Team bekannt.

Özil postete noch am Abend ein - augenscheinlich aktuelles - Foto von sich, dem Präsidenten und dessen Gattin Emine Erdogan (68) auf Instagram. Dazu schrieb der 92-malige deutsche Nationalspieler: "Gott sei Dank."

Agrarminister Cem Özdemir (57, Grüne). © dpa/Britta Pedersen

Weniger begeistert von Erdogans Wahlerfolg zeigte sich indes der deutsche Agrarminister Cem Özdemir (57, Grüne)! Der Politiker mit türkischer Abstammung kritisierte das Wahlverhalten der in Deutschland lebenden, aber dennoch wahlberechtigten Türken. Sie stimmten mit rund 67 Prozent für Erdogan.

"Mich interessiert, was in [Deutschland] los ist, wo die Anhänger von Erdogan feiern, ohne für die Folgen ihrer Wahl einstehen zu müssen. Das müssen viele Menschen in der [Türkei] durch Armut & Unfreiheit", schrieb Özdemir auf Twitter. "Sie sind zu Recht wütend. Darüber wird zu reden sein!"

Der russische Autokrat Wladimir Putin (70) reagierte hingegen nahezu euphorisch und gratulierte seinem "lieben Freund" per Telegram. "Der Wahlsieg war gesetzmäßiges Resultat Ihrer selbstlosen Arbeit auf dem Posten des Staatschefs der Republik Türkei", hieß es in einer Kreml-Nachricht.

Der Wahlsieg demonstriere die Unterstützung des türkischen Volkes für den Kurs "nationaler Souveränität und unabhängiger Außenpolitik".