Biden kommt doch nicht nach Deutschland! Das ist der Grund

Das Treffen von Joe Biden (81, l.) und Bundeskanzler Scholz (66, SPD) wird erst einmal warten müssen. © Michael Kappeler/dpa

Das teilte das Weiße Haus mit. Auch die auf den Deutschlandbesuch folgende Reise nach Angola werde verschoben. Die US-Regierung nannte keine Details dazu, wann Biden, dessen Amtszeit im Januar endet, die Reisen nachholen wolle.

Der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit (52) bedauerte die Verschiebung des Besuchs. Die Bundesregierung habe aber "natürlich Verständnis aufgrund der Situation in Florida", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das Weiße Haus hat uns vorab informiert."

Biden wollte eigentlich am späten Donnerstagabend in Deutschland landen. Es wäre der erste bilaterale Besuch Bidens in Deutschland in seiner knapp vierjährigen Amtszeit gewesen.

In Berlin waren unter anderem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) und Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) geplant. Am Samstag wollte Biden dann weiter nach Rheinland-Pfalz reisen.