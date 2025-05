Früherer US-Präsident Biden an "aggressivem" Krebs erkrankt! So überraschend reagiert Trump

Washington, D.C. (USA) - Schock in den USA: Der frühere US-Präsident Joe Biden (82) ist an Prostatakrebs erkrankt! Das berichteten mehrere US-Medien am Sonntagnachmittag (Ortszeit) unter Berufung auf Angaben des Büros des 82-Jährigen. Nachfolger Donald Trump (78) zeigte sich "betrübt" über den Gesundheitszustand seines früheren Widersachers.