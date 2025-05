Joe Biden spricht über Krebsdiagnose: So stehen seine Chancen auf Heilung

Alles in Kürze

Der einstige US-Präsident Joe Biden (82) zeigt sich hinsichtlich seiner Krebsdiagnose optimistisch. © Nam Y. Huh/AP/dpa

Mitte Mai war bekannt geworden, dass der 82-Jährige an Prostatakrebs erkrankt sei und an einer besonders aggressiven Form leide, die bereits in seine Knochen gestreut hätte.

Dennoch würden die Prognosen gut stehen. Das bestätigte Biden am Freitag erneut bei einer Rede zu Ehren Kriegsgefallener.

So seien Ärzte und Pfleger durchaus optimistisch, was die Heilung betreffe. "Man geht davon aus, dass wir es schaffen werden, die Krankheit zu besiegen", so der Ex-Präsident.

Wie "The Guardian" berichtet, verriet Biden nach seiner Rede gegenüber Reportern, dass seine Behandlung derzeit aus dem Einnehmen einer "bestimmten Tablette" bestehe. Um was es sich dabei genau handelt, erklärte er nicht.