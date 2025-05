Joe Biden meldet sich erstmals nach Schock-Diagnose Krebs

Ex-US-Präsident Joe Biden (82) kann weiter lächeln. Zusammen mit seiner Frau Jill Biden (73) und einer Katze zeigt er sich auf diesem Selfie. © X/Screenshot/@JoeBiden

"Krebs betrifft uns alle", schrieb er auf der Online-Plattform. Seine Ehefrau Jill Biden (73) und er hätten wie so viele die Erfahrung gemacht, dass sie in den schwierigsten Zeiten am stärksten seien. Er postete ein Foto, auf dem er in die Kamera lächelt und neben seiner Ehefrau sitzt, die eine Katze im Arm hält.

Für Biden ist es nicht die erste Krebsdiagnose in der Familie. 2015 starb sein ältester Sohn Beau im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor. Biden spricht in Reden immer wieder über diesen Verlust.

Der Demokrat war im Januar aus dem Amt geschieden – als bis dahin ältester Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Ursprünglich hatte er bei der Wahl 2024 erneut für die Demokraten antreten wollen. Doch im Wahljahr gab es zunehmend Zweifel an seiner körperlichen und geistigen Verfassung.