FBI erschießt Mann nach Drohungen gegen Joe Biden

Washington, D.C. - Die US-Bundespolizei FBI hat Berichten zufolge einen Mann in Utah erschossen, der Präsident Joe Biden (80) kurz vor dessen Besuch in dem Bundesstaat gedroht haben soll.

Biden wollte am Mittwochabend (Ortszeit) nach Utah reisen. An diesem Donnerstag will er in Salt Lake City über Gesundheitsversorgung von Veteranen sprechen.