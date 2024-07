First Lady nach TV-Duell in der Kritik: Jill Biden von Größenwahn getrieben?

USA - Joe Bidens (81) rhetorische und geistige Verfassung im TV-Duell sorgte bei Millionen Amerikanern für Entsetzen. In der Kritik steht jedoch auch die Frau des US-Präsidenten.

Ist die First Lady von Machtgelüsten und Größenwahn getrieben? © Evan Vucci/AP

Ist sie diejenige, die in Wahrheit alle Fäden zieht und von Machtvorstellungen getrieben ist? In vielen US-Medien rückt Jill Biden (73) zunehmend in den Fokus.

"Joe, du hast einen großartigen Job gemacht", schrie sie auf der After-Show-Party nach der Debatte ins Mikro, während ihr niedergeschlagener Ehemann auf der Bühne stand und sie verständnislos anstarrte, berichtet die New York Post.

Ihr Tonfall soll dabei von übertrieben euphorisch bis unangenehm herablassend gereicht haben. "Du hast jede Frage beantwortet", schwärmte sie laut hörbar - ähnlich einer Kindergärtnerin, die Kinder hasst.

Schon bei der US-Wahl 2020 stand die First Lady im Verdacht, ihren Mann ins Präsidentenamt gedrängt und ihn dabei nicht geschont zu haben.

Politische Beobachter gehen davon aus, dass Jill Biden längst das Zepter in der Hand hält. Sie soll für die auffällige Weigerung ihres Ehemanns, zurückzutreten, verantwortlich sein.