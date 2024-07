Joe Biden wirft hin: So geht's jetzt weiter

Washington, D.C. - Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden (81), nur etwas mehr als 100 Tage vor der Präsidentschaftswahl seine Kandidatur zurückzuziehen, ist beispiellos in der jüngeren Geschichte der USA . So geht's jetzt weiter.

Hochrangige Demokraten hatten geplant, Biden bereits vor dem Parteitag in einer Online-Abstimmung nominieren zu lassen. Nach Bidens Rückzug ist unklar, ob dieses Treffen stattfinden wird. Die Nominierung des Ersatzkandidaten liegt schlussendlich in den Händen der Delegierten.

Für die offizielle Nominierung nehmen Delegierte aus allen 50 US-Bundesstaaten, der Hauptstadt Washington und der Überseegebiete am Nominierungsparteitag im August teil.

In den kommenden Tagen werden die Mitglieder von Bidens Demokratischer Partei nach Angaben ihres Vorsitzenden Jaime Harrison (48) einen "transparenten und geordneten Prozess einleiten", um einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu bestimmen.

Kamala Harris (59) gilt als aussichtsreichste Nachfolgerin Bidens. © AFP/Mandel Ngan

Der späte Kandidatenwechseln könnte die US-Politik zurück in eine Zeit zurückversetzen, in der Parteibosse in verrauchten Hinterzimmern und endlosen Abstimmungsrunden darum rangen, einen Kandidaten zu bestimmen.

Am 31. März 1968 schockierte der damalige Präsident Lyndon Johnson die Öffentlichkeit mit seiner Ankündigung, nicht noch einmal antreten zu wollen. Der Schritt, mit deutlich mehr Vorlauf vor der Wahl angekündigt als Bidens Rückzug, verwandelte den damaligen Parteitag in eine politische Krise.

Es kam zu Protesten auf den Straßen und die Parteilinke war wütend über die Nominierung des Vietnamkrieg-Befürworters Hubert Humphrey. Im Anschluss an dieses Debakel nahmen die Bundesstaaten den Vorwahlprozess ernster und die Ergebnisse der Nominierungsparteitage stehen seither im Prinzip vorher fest.

Eine offensichtliche, wenn auch nicht ausgemachte Wahl für Bidens Nachfolge wäre Vizepräsidentin Kamala Harris (59), der Biden kurz nach seiner Rückzugsankündigung den Rücken stärkte. Auch Ex-Präsident Bill Clinton (77) und Ex-Außenministerin Hillary Clinton (76) sprachen sich schnell für Harris aus.

Neben der Vizepräsidentin könnte eine ganze Reihe demokratischer Politiker zu einer Kandidatur ermutigt werden.