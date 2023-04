Mit 80 Jahren: US-Präsident Joe Biden bewirbt sich für zweite Amtszeit!

Washington - Er macht es tatsächlich noch einmal: US-Präsident Joe Biden (80) will bei der Wahl im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit antreten. Das kündigte der Demokrat am Dienstag auf Twitter an. Jede Generation habe einen Moment, in dem sie für die Demokratie und die Freiheit einstehen müsse. "Ich glaube, dies ist unserer", schrieb Biden.