Schweigegeld-Affäre um Donald Trump: So sauer war First Lady Melania wirklich!

Melania Trump (53, r.) soll nach Angaben der ehemaligen Pressesprecherin des Weißen Hauses stinksauer auf ihren Mann Donald Trump (77) gewesen sein. (Archivbild) © Susan Walsh/AP/dpa

Das behauptet zumindest die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham (47), wie "New York Post" berichtete.

Grisham erzählt ihre Geschichte dabei der Autorin Katie Rogers, die in ihrem Buch "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden" die Geschichte der Präsidenten-Frauen analysiert.

So habe Melania nach Bekanntwerden der Affäre um den Ex-Präsidenten und die Erotik-Darstellerin sich äußerlich zwar nichts anmerken lassen, doch innerlich habe sie vor Wut gekocht.

Deshalb habe sie damals bei einem gemeinsamen Staatsbesuch mit Donald vorzeitig die Heimreise angetreten.

"Ich glaube sie war sauer auf Trump und wollte, dass er ein bisschen gedemütigt wird, weil sie abgehauen war", erklärt Grisham. Auf diese Art und Weise habe die First Lady ihrem Mann ihren Unmut mitteilen wollen.