Trotz Verurteilung: Melania und Donald Trump stehen sich "näher als je zu vor"

USA - Der Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl in den USA geht los, doch Donald Trump (76), der jetzt wegen s exuellen Missbrauchs verurteilt wurde, muss sich wohl vorerst rechtlichen Problemen widmen. Nun will seine Frau Melania (53) wieder das Ruder als First Lady in die Hand nehmen.

Wie das Magazin Page Six berichtete, haben sich auch Tochter Ivanka (41) und ihr Mann Jared Kushner (42) aus der Politik zurückgezogen. Eine Insider-Quelle behauptete gegenüber dem US-Magazin jedoch, die Krise, in der sich der Ex-Präsident gerade befinde, habe ihn und seine Frau nur enger zusammengeschweißt.

In all dem Trubel um Donalds etliche Anklagen wurde es still um seine Frau und Ex-First-Lady Melania. Die 53-Jährige blieb in den letzten Monaten auffällig abwesend.

Melania ist bereit, erneut First Lady an der Seite von Donald Trump zu werden und soll deshalb eine große Rolle im Wahlkampf einnehmen. © Andrew Harnik/AP/dpa

Donald Trump, der weiterhin jede Schuld bestreitet und gegen das Urteil in Berufung gehen will, soll aktiv um die Unterstützung seiner Frau im Wahlkampf gebeten haben.

Laut der Insider-Quelle sagte er ihr: "Dafür brauche ich dich wirklich, denn wir werden Wahlkampf machen." Nach einem langen Gespräch soll Melania eingewilligt haben.

Zuletzt zeigte sich das Paar über Ostern in dem Resort Mar-a-Lago, wo sie zu zweit in private Gespräche vertieft zu sein schienen. Der Insider interpretierte das Verhalten der beiden als ein Zeichen von Zusammenhalt und Vertrautheit: "Die Tatsache, dass es nur sie beide waren, war eine große Aussage. Das war eine Aussage, die sagte: 'Wir sind zusammen, ich stehe an der Seite meines Mannes'", erklärte er gegenüber Page Six.

Melania, die bereit zu sein scheint, sich erneut in den Wahlkampf zu stürzen, könnte in naher Zukunft also sehr viel öfter als in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit auftreten.

Sie erklärte gegenüber Fox News, dass ihr "Fokus [als First Lady] weiterhin darauf liegen würde, einen sicheren und fördernden Raum zu schaffen, in dem Kinder lernen, wachsen und gedeihen können".