Für einen riesigen Ballsaal: Trump lässt das Weiße Haus umbauen - First Lady Melania offenbar sauer
Washington, D.C. (USA) - Es soll ein riesiger Ballsaal im Weißen Haus entstehen. Für den Umbau ließ US-Präsident Donald Trump (79) einige Teile des historischen Gebäudes abreißen - doch eine Person ist davon offenbar alles andere als begeistert: First Lady Melania Trump (55)!
Wie das Wall Street Journal berichtete, soll sich die 55-Jährige in den vergangenen Wochen zunehmend von dem groß angelegten Bauprojekt distanziert haben.
Die gebürtige Slowenin habe immer wieder "privat Bedenken über den Abriss des East Wings" (redaktionelle Anm.: Teil des Weißen Hauses, der abgerissen wurde) geäußert und Bekannten gesagt, das sei "nicht ihr Projekt".
Auch wenn Melania frühere Renovierungsarbeiten - wie etwa die Umgestaltung des Rosengartens - abgesegnet hatte, war ihr der Abriss des Ostflügels offenbar zu heftig.
Damit war sie nicht allein: Die Zerstörung kam bei vielen Amerikanern offenbar ebenfalls nicht gut an. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die das Ausmaß der Renovierung zeigten und bei zahlreichen Nutzern starke Reaktionen auslösten.
Zuvor hatte Trump zwar betont, dass der Bau des geplanten Ballsaals den Ostflügel nicht beschädigen werde, dennoch wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Bagger gesehen, die Teile des Hauses abgerissen hatten.
Journalist warf Trump mangelnde Transparenz vor
Als ein Journalist den Präsidenten später mangelnde Transparenz bei dem Projekt vorwarf, reagierte Trump verärgert: "Ich war nicht transparent? Wirklich? Ich habe es jedem gezeigt, der zuhören wollte. Drittklassige Reporter haben es nicht gesehen, weil sie nicht hingeschaut haben. Du bist ein drittklassiger Reporter - warst du schon immer!"
Auch die "National Capital Planning Commission", die Behörde, die für die Genehmigung und Überwachung von Bauprojekten an Bundesgebäuden zuständig ist, hatte bereits Bedenken geäußert.
Nach Informationen des Blattes habe die Regierung bislang keine offiziellen Baupläne bei dem Amt für den Neubau eingereicht.
In einer Stellungnahme erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses: "Präsident Trump arbeitet rund um die Uhr daran, Amerika wieder großartig zu machen - einschließlich der historischen Verschönerung des Weißen Hauses, ohne Kosten für die Steuerzahler. Diese längst überfälligen Modernisierungen werden künftigen Präsidenten und Besuchern des 'Hauses des Volkes' zugutekommen."
Titelfoto: Montage: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa, Jacquelyn Martin/AP/dpa