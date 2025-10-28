Für einen riesigen Ballsaal: Trump lässt das Weiße Haus umbauen - First Lady Melania offenbar sauer

Washington, D.C. (USA) - Es soll ein riesiger Ballsaal im Weißen Haus entstehen. Für den Umbau ließ US-Präsident Donald Trump (79) einige Teile des historischen Gebäudes abreißen - doch eine Person ist davon offenbar alles andere als begeistert: First Lady Melania Trump (55)!

First Lady Melania Trump (55) ist mit dem Umbau des Weißen Hauses offenbar nicht einverstanden. © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

Wie das Wall Street Journal berichtete, soll sich die 55-Jährige in den vergangenen Wochen zunehmend von dem groß angelegten Bauprojekt distanziert haben.

Die gebürtige Slowenin habe immer wieder "privat Bedenken über den Abriss des East Wings" (redaktionelle Anm.: Teil des Weißen Hauses, der abgerissen wurde) geäußert und Bekannten gesagt, das sei "nicht ihr Projekt".

Auch wenn Melania frühere Renovierungsarbeiten - wie etwa die Umgestaltung des Rosengartens - abgesegnet hatte, war ihr der Abriss des Ostflügels offenbar zu heftig.

Damit war sie nicht allein: Die Zerstörung kam bei vielen Amerikanern offenbar ebenfalls nicht gut an. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die das Ausmaß der Renovierung zeigten und bei zahlreichen Nutzern starke Reaktionen auslösten.

Zuvor hatte Trump zwar betont, dass der Bau des geplanten Ballsaals den Ostflügel nicht beschädigen werde, dennoch wurden in den vergangenen Wochen immer wieder Bagger gesehen, die Teile des Hauses abgerissen hatten.