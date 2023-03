Nichts außer Russisch: Neues Kreml-Gesetz untersagt Fremdwörter!

Moskau (Russland) - Russisch oder nichts! Dieses Credo verfolgt Russlands Machthaber Wladimir Putin (70) nun sogar per Dekret, welches er kürzlich verordnen ließ. Der Kreml will den Einfluss von Fremdwörtern auf die russische Sprache drastisch reduzieren. Wer in der Öffentlichkeit Fremdwörter benutzt, muss künftig mit Strafen rechnen.