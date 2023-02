Zwischen Kriegslust und Abneigung: So stehen die Russen zu ihrer Politik

Auch beim russischen Einmarsch in die Ukraine stiegen Putins Beliebtheitswerte.

Diese Unterstützung könnte nach Auffassung des früheren Redenschreibers des russischen Machthabers jedoch bröckeln, wenn sich der Krieg noch in die Länge ziehe und die wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land ihre volle Wirkung erzielen.

Seine bittere Bilanz: Mehr als die Hälfte der Russen steht unerschütterlich an der Seite Putins!

Der russische Politikwissenschaftler und Kreml-Kenner Abbas Galljamow vom politischen Institut "We can explain" wertete mehrere Dutzend Umfragen hierzu aus, darunter die der Institute Levada und Zircon, die zumindest bis vor Kriegsbeginn als unabhängig galten.

Kommenden Freitag (24. Februar) jährt sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine . Ein langes Jahr voller Tod, Leid und ungelöster Konflikte liegt hinter der Welt - und kein Ende ist in Sicht. Doch eine Frage kommt häufig zu kurz: Wie stehen eigentlich die Russen selbst zum Krieg und zu ihrer Regierung?

In jener Gruppe seien acht Prozent als ausgesprochene Gegner sowohl des Regimes als auch des Ukraine-Kriegs einzustufen.

Die Regimegegner ließen sich nach Galljamows Auffassung auf rund ein Drittel der Bevölkerung taxieren, die in unterschiedlichem Maße und aus unterschiedlichen Gründen contra Putin seien.

Abbas Galljamow sieht die russische Bevölkerung politisch gespalten und teilt sie in insgesamt sechs Gruppen ein.

Diese Gruppe wünsche sich gesellschaftliche Veränderungen und sei insgesamt progressiv in ihrer politischen Haltung.

Weitere 20 Prozent der russischen Bevölkerung ordnet der erfahrene Politologe der "Machtperipherie" zu. Dieser Anteil sei im Allgemeinen der Rhetorik des Kremls zugeneigt, allerdings die in Russland vorherrschenden Repressionen kritisch beäugen.

10 Prozent würden den "harten Kern" bilden. Hierzu gesellen sich Galljamow zufolge hartgesottene Antiliberale, die alles befürworten, was ihr Präsident tut. Darunter falle auch die "militärische Spezialoperation" in der Ukraine.

Die Panzer rollen auf einer Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Eine relativ kleine Gruppe von rund zehn Prozent schreibt Galljamow den sogenannten "Semi-Loyalisten" zu. Diese seien dem Politologen zufolge in ihrer politischen Haltung wankelmütig, aber stünden derzeit noch an Putins Seite und unterstützen das Regime.

Bei gewissen wirtschaftlichen Entwicklungen könnte diese Gruppe allerdings zur Opposition überlaufen.

Ungefähr ein Viertel der Bevölkerung bezeichnet der Experte als unpolitisch. Die Menschen dieser Gruppe seien jedoch der russischen Propaganda verfallen und unterstützen den Krieg in der Ukraine so lange, bis sich ihre eigenen Lebensverhältnisse zu verschlechtern beginnen.

Galljamow zieht folgendes Fazit seiner ausgewerteten Analyse: Zu Beginn des Krieges haben sich Gegner und Befürworter des russischen Regimes ungefähr die Waage gehalten. Während des Krieges seien die Zustimmungswerte für die politischen Entscheidungsträger Russlands gestiegen.

Es sei dennoch nicht auszuschließen, dass das öffentliche Bild je nach Entwicklung der "Sonderoperation" in der Ukraine zu kippen drohe. Insbesondere die nicht zu vernachlässigenden, ärmeren Russen, seien mehr an ihrem eigenen Überleben interessiert als an der Propaganda und der Kriegslust des Kremls.