Bundespräsident Steinmeier: Bluttat von Solingen trifft gesamte Nation im Kern!

Solingen - Der Staat hat in Solingen nach Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) "sein Versprechen auf Schutz und Sicherheit" nicht vollständig einhalten können. Das sagte das Staatsoberhaupt bei einer Gedenkfeier für die Opfer des mutmaßlich islamistischen Anschlags in der bergischen Stadt.

Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender (62) nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) bei der Gedenkfeier der Opfer in Solingen Anteil. © Christoph Reichwein/dpa

Das Verbrechen, Fehler und Versäumnisse, die dazu beigetragen haben könnten, dass die Tat nicht verhindert wurde, müssten aufgearbeitet werden.

Deutschland sei ein Land, das vor politischer Verfolgung und Krieg flüchtenden Menschen Schutz biete, Asyl gewähre. "Wir wollen dieses Land bleiben." Das sei aber am Ende nur möglich, wenn man die Zahl derer senke, die ohne Anspruch auf diesen Schutz kommen. Schutzsuchende müssten sich an "Recht und Gesetz unseres Landes" halten.

Es brauche große Anstrengungen, um bestehende Regeln und solche, die gerade zusätzlich geschaffen würden, auch umzusetzen. Das sei eine Riesenaufgabe, die oberste Priorität haben müsse.

Notwendig ist Steinmeier zufolge eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung.

Das erwarteten die Menschen in Deutschland, und zwar über parteipolitische Grenzen und staatliche Ebenen hinweg. Die Last für das Gelingen von Zuwanderung dürfe nicht bei den engagierten Menschen abgeladen werden - etwa Mitarbeitenden in Städten und Gemeinden, freiwilligen Helferinnen und Helfern, Polizistinnen und Polizisten sowie allen, die schon länger an ihre Grenzen gekommen seien. "Wir dürfen die Gutwilligen nicht überfordern."