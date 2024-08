Anschlag mit drei Toten in Solingen: Polizei nimmt Teenager fest - Sprach er mit Stadtfest-Killer?

Solingen - Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen fahndet die Polizei am Samstag weiter mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Am Nachmittag gaben die Beamten neue Details zu dem Fall preis. Zudem bekannte sich die Terrororganisation IS zu dem Attentat.

Die Terror-Miliz hatte am Samstagabend eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie das Messerattentat für sich reklamierte .

Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock und wurden professionell betreut. "Und wir vernehmen diese natürlich, um da jetzt genauere Angaben zu bekommen", so die Polizei.

Dem Täter sei es gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, erklärte das Innenministerium. Ein Polizeisprecher sagte in der Nacht, zum Aussehen des Flüchtigen gebe es keine gesicherten Informationen.

Um kurz vor Mitternacht verschaffte sich auch NRW-Innenminister Herbert Reul (71 CDU) ein Bild von der Lage vor Ort. © Thomas Banneyer/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54) zeigte sich erschüttert über den "brutalen Anschlag". "Meine Gedanken sind bei den Familien der Getöteten und bei den Schwerverletzten", schrieb die SPD-Politikerin auf X.

NRW-Innenminister Herbert Reul (71, CDU) traf in der Nacht am Tatort ein und zeigte sich sichtlich betroffen. "Aus dem Nichts sticht jemand wahllos auf Menschen ein", sagte Reul. "Wir in NRW sind tief erschüttert und in Trauer vereint." Bei den Toten handele es sich um eine Frau und zwei Männer.

Die Stadt Solingen hat das ursprünglich für drei Tage geplante Straßenfest komplett beendet.

Auch Oberbürgermeister Tim Kurzbach (46, SPD) reagierte erschüttert. "Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer", schrieb der Politiker am Freitag auf der Facebook-Seite der Stadt. "Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam."