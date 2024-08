Nach Solingen-Morden: Regierung einigt sich auf Maßnahmenpaket zum Terrorschutz

Der 26-jährige Syrer Issa Al H. soll für die Tötung von drei Menschen auf dem Stadtfest in Solingen verantwortlich sein. © Uli Deck/dpa

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Über die Details soll noch im Laufe des Nachmittags informiert werden.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Bundesregierung begonnen, ein Maßnahmenpaket als Reaktion auf den Anschlag zusammenzustellen. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) kündigte am Mittwoch zudem Gespräche mit den Ländern und der Union als größter Oppositionskraft an.

Eine Arbeitsgruppe, der Vertreter aller drei Ampel-Parteien angehören, soll nächste Woche erstmals zusammenkommen.

Beim mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen hatte ein Angreifer am Freitagabend auf einem Stadtfest drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt.

Mutmaßlicher Täter ist der 26-jährige Syrer Issa Al H., der inzwischen in der JVA Düsseldorf in Untersuchungshaft sitzt.