Von ICE-Beamten erschossen: Wer war Renée Good?

Minneapolis (USA) - Vier Schüsse beendeten das Leben von Renée Good. Der Vorfall löste landesweit Proteste aus. Die 37-Jährige hinterlässt drei Kinder, eines davon als Vollwaise.

Abgeordnete neben einem Porträt von Renée Good (†37) bei einer Pressekonferenz im US-Kapitol in Washington. © HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die US-Amerikanerin, die am 7. Januar von einem Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE tödlich verletzt wurde, hatte keine Chance: Renée erlitt vier Schussverletzungen - zwei an der Brust, eine am linken Unterarm und eine am Kopf.

Rettungssanitäter fanden die 37-Jährige bewusstlos in ihrem Wagen. Aus ihrem linken Ohr floss Blut, ihre Pupillen waren erweitert. Sämtliche Versuche, sie wiederzubeleben, scheiterten. Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Auf ihrem Instagram-Kanal beschrieb sich Renée als "Dichterin, Schreiberin, Ehefrau, Mutter und miserable Gitarrenspielerin aus Colorado".

Die junge Frau studierte kreatives Schreiben an der Old Dominion University in Virginia, wo sie 2020 ihren Abschluss erlangte. Eines ihrer Gedichte wurde mit dem Academy of American Poets Prize ausgezeichnet.

Renée, die erst im vergangenen Jahr nach Minneapolis gezogen war, hinterlässt drei Kinder im Alter von sechs, zwölf und 15 Jahren. Der Vater des jüngsten Kindes starb bereits im Jahr 2023 - der Junge muss nach dem Tod seiner Mutter nun also als Vollwaise aufwachsen.