Trump attackiert Merz: "Hat keine Ahnung, wovon er spricht"

Washington D.C./Berlin - Klatsche für Friedrich Merz (70, CDU)! Der Regierungschef ist vom US-Präsident massiv verbal attackiert worden.

US-Präsident Donald Trump (79, r.) hat gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) ausgeteilt. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

"Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzt. Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schreibt Donald Trump (79) auf seiner Plattform "Truth Social".

Hätte der Iran eine Atomwaffe, so wäre die ganze Welt in der Gewalt des Regimes, beklagt der Republikaner.

"Ich tue gerade etwas in Bezug auf den Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen. Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!", schießt Trump in Richtung des CDU-Politikers.

Womöglich ist das wutentbrannte Posting eine Reaktion auf die Äußerungen des Kanzlers während eines Besuchs im Sauerland. Bei einer Diskussion mit Schülern hatte er am Montag den USA eine fehlende Strategie im Iran-Krieg vorgeworfen.