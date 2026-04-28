Verrückte Entdeckung: Donald Trump und König Charles sind verwandt

London/Washington - Während König Charles III. (77) und seine Ehefrau Camilla (78) gerade zu Besuch im Weißen Haus sind, sorgt ein unerwartetes Familiengeheimnis für Aufsehen: Der britische Monarch und US-Präsident Donald Trump (79) sind offenbar miteinander verwandt.

Plötzlich verwandt: König Charles (77, l.) und US-Präsident Donald Trump (79). © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Auch wenn ihre gemeinsame Wurzel fast 500 Jahre in der Vergangenheit liegt, so gehören sie doch derselben Familie an.

Wie die britische Daily Mail nun anhand einer aufwendigen Ahnen-Recherche in Zusammenarbeit mit Royal-Experte Robert Hardman (61) enthüllte, seien die beiden Männer sehr weit entfernte Verwandte - nämlich Cousins 15. Grades.

Demnach sollen beide von einem schottischen Adeligen, dem 3. Earl of Lennox, abstammen, der ein Urenkel des schottischen Königs James II. war.

Während die Ahnenlinie von König Charles über den Ehemann von Maria Stuart direkt zum Haus Windsor führt, verläuft der Ast von Donald Trump in eine andere Richtung und führt über mehrere Generationen schottischer Bauern schließlich zu seiner Mutter Mary Anne MacLeod. Die gebürtige Schottin war im Jahr 1930 in die USA ausgewandert.

Zumindest der US-Präsident könnte sich als bekennender Fan des Königshauses über die neu entdeckten Verwandtschaftsverhältnisse und den unerwarteten "Familienzuwachs" freuen, zumal ein royaler Stammbaum dem 79-Jährigen schmeicheln dürfte.