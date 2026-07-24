Trump wütet gegen EU: "Wird sehr hohen Preis zahlen!" - Das ist der Grund

Washington (USA) - US-Präsident Donald Trump (80) hat der Europäischen Union wegen einer neuen Wettbewerbsstrafe für den Google-Konzern mit erhöhten Zöllen gedroht.

US-Präsident Donald Trump (80) droht zum wiederholten Male mit Strafzöllen. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die EU werde einen "sehr hohen Preis" für die Rekordbuße von 890 Millionen Euro zahlen, erklärte Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Er kündigte eine neue Zolluntersuchung gegen die EU an und begründete diese mit dem angeblichen "Ausrauben amerikanischer Unternehmen" und damit auch der Steuerzahler.

Trump schrieb weiter, den Europäern werde "so bald wie möglich ein erheblicher Zoll auferlegt". Erst am Freitag war ein neuer Aufschlag von zehn Prozent für Einfuhren europäischer Produkte in die USA in Kraft getreten.

Die Trump-Regierung begründete dies mit einem unzureichenden Vorgehen der EU gegen Zwangsarbeit. Brüsseler Politiker nannten diesen Vorwurf "absurd".