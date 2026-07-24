Paukenschlag! So baut Kanzler Merz die Regierung um

Berlin - Paukenschlag im politischen Berlin! Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) baut sein Kabinett um. Mehrere Posten werden neu vergeben.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU, l.) besetzt Kabinettsposten neu: Carsten Linnemann (48, CDU, 2.v.l.) wird Gesundheitsminister und Nina Warken (47, CDU) die Kanzleramtschefin. Patrick Schnieder (58, CDU, r.) verliert seinen Job als Verkehrsminister. © Montage: Henning Kaiser/dpa, Michael Kappeler/dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Michael Kappeler/dpa

Am Freitagvormittag präsentierte Merz das Personalpaket, das zunächst kleiner ausfällt als erwartet. Alle Entscheidungen würden unter der Prämisse stehen, "weiter das Beste für unser Land zu wollen und zu erreichen", sagte der Regierungschef.

Bereits am Donnerstag war bekanntgeworden, dass Thorsten Frei (52, CDU) auf Jens Spahn (46, CD) als Fraktionsvorsitzender folgt. Den freien Posten des Kanzleramtschefs übernimmt die jetzige Gesundheitsministerin Nina Warken (47, CDU). Ihre Position geht wiederum an den bisherigen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (48).

Der bisherige Parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium, Philipp Amthor (33, CDU), löst den Staatsminister für die Bund-Länder-Zusammenarbeit im Kanzleramt, Michael Meister (65), ab.

Laut BILD wird zudem Patrick Schnieder (58, CDU) seinen Job als Verkehrsminister abgeben müssen. An seine Stelle soll Fritz Güntzler (60, CDU) rücken. Der Bundestagsabgeordnete aus Göttingen soll jedoch abgesagt haben, wie der Focus berichtet. Merz wollte sich zu der Personalie zunächst nicht äußern, kündigte jedoch weitere Veränderungen im Bundeskabinett an.