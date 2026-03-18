Zur Geburt von Töchterchen Clementine: NRW-Chef Hendrik Wüst bekommt besonderes Präsent
Von Oliver Auster
Düsseldorf - Süße Szenen im Düsseldorfer Landtag: Oppositionsführer Jochen Ott (51, SPD) überreichte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) vor der Plenarsitzung am Mittwoch ein rotes Laufrad für Töchterchen Clementine. Sie war vergangene Woche zur Welt gekommen.
Das Laufrad – mit Schleife – trug den Schriftzug und das Emblem des 1. FC Köln.
Ott ist Kölner und Wüst bekennender Fan des Erstliga-Vereins. Der Ministerpräsident war sichtlich erfreut – und übergab das Laufrad vor Beginn der Landtagssitzung an einen Mitarbeiter.
SPD-Fraktionschef Ott sagte der dpa: "Für den Nachwuchs eines FC-Fans fängt die Begeisterung am besten ganz früh an. Ich wünsche der ganzen Familie viele fröhliche gemeinsame Runden – und vielleicht wächst ja schon die nächste kleine FC-Anhängerin heran."
Wüst und seine Frau Katharina waren vergangene Woche Dienstag zum zweiten Mal Eltern geworden. Tochter Philippa wird noch im März fünf Jahre alt.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa