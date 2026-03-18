Zur Geburt von Töchterchen Clementine: NRW-Chef Hendrik Wüst bekommt besonderes Präsent

Oppositionsführer Jochen Ott überreichte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst am Mittwoch ein rotes Laufrad zur Geburt von Töchterchen Clementine.

Von Oliver Auster

Düsseldorf - Süße Szenen im Düsseldorfer Landtag: Oppositionsführer Jochen Ott (51, SPD) überreichte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) vor der Plenarsitzung am Mittwoch ein rotes Laufrad für Töchterchen Clementine. Sie war vergangene Woche zur Welt gekommen.

Hendrik Wüst (50, CDU) ist seit Oktober 2021 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Hendrik Wüst (50, CDU) ist seit Oktober 2021 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.  © Oliver Berg/dpa

Das Laufrad – mit Schleife – trug den Schriftzug und das Emblem des 1. FC Köln.

Ott ist Kölner und Wüst bekennender Fan des Erstliga-Vereins. Der Ministerpräsident war sichtlich erfreut – und übergab das Laufrad vor Beginn der Landtagssitzung an einen Mitarbeiter.

SPD-Fraktionschef Ott sagte der dpa: "Für den Nachwuchs eines FC-Fans fängt die Begeisterung am besten ganz früh an. Ich wünsche der ganzen Familie viele fröhliche gemeinsame Runden – und vielleicht wächst ja schon die nächste kleine FC-Anhängerin heran."

SPD-Oppositionsführer Jochen Ott (51, r.) hat Wüst das Präsent am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag überreicht.
SPD-Oppositionsführer Jochen Ott (51, r.) hat Wüst das Präsent am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag überreicht.  © Oliver Berg/dpa

Wüst und seine Frau Katharina waren vergangene Woche Dienstag zum zweiten Mal Eltern geworden. Tochter Philippa wird noch im März fünf Jahre alt.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Hendrik Wüst: