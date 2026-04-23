Wegen Panne: Söder muss sich von seinem Bart trennen

München - Aus dem Goatee wurde ein No-tee. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) hat sich von seiner Gesichtsbehaarung getrennt. Allerdings nicht freiwillig.

"Die glatte Haut dort im Gesicht, nein, darauf stehen die Frauen nicht." Die Songzeile der "Ärzte" scheint widerlegt – der Zuspruch zu Markus Söders (59) neuem alten Look fiel überraschend positiv aus, wie es heißt. © Malin Wunderlich/dpa

Das konnte zumindest die Deutsche Presse-Agentur (dpa) in Erfahrung bringen.

Und das sorgte am Donnerstag im Bayerischen Landtag am Rande der finalen Haushaltsdebatte für Gesprächsstoff auf den Fluren.

Warum hat sich der Partei-Chef von seinem einst viel beachteten Bart getrennt?

Des Rätsels Lösung ist so unspektakulär wie so manche seiner Food-Beiträge auf Instagram: Er ist – wie man scherzhaft so schön sagt – beim Rasieren ausgerutscht.

Oder sachlicher formuliert: Ein Missgeschick mit der Klinge sorgte dafür, dass er sich seinen Goatee spontan ganz wegmachen musste.

Das wussten zumindest mehrere CSU-Abgeordnete zu berichten, wie die dpa gegen Mittag mitteilte. Aus seinem Umfeld heißt es, dass der Zuspruch überraschend hoch gewesen sei.