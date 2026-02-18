Söder beim Politischen Aschermittwoch: Ohne Lieblings-Feind und mit Umfrage-Sorgen

Beim traditionellen Politischen Aschermittwoch in Passau wird Ministerpräsident Markus Söder wieder ordentlich gegen die Stimmen-Konkurrenz austeilen.

Von Marco Schimpfhauser

Passau - In der bayerischen Dreiflüssestadt steht Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) vor einer echten Herausforderung: Sein Lieblings-Feindbild (Die Grünen) ist nicht mehr in der Regierung, und die aktuelle Union/SPD-Koalition ist laut jüngster Umfrage unbeliebter als die Ampel.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) kämpft in Passau um jede Stimme für die anstehenden Wahlen in Bayern. © Sven Hoppe/dpa Wie die INSA-Umfrage aus dieser Woche zeigt, werden durchgehend Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Grüne) und selbst Christian Lindner (FDP) bessere Noten für ihre Arbeit gegeben als deren aktuelle Nachfolger. Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz, Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) schlechter dastehen als die angeblich "schlechteste Bundesregierung aller Zeiten", wie die Union sie jahrelang fast täglich attackierte, was bedeutet das für Söders Rede? Schießt er sich neben der AfD jetzt komplett auf die Freien Wähler ein, um die nicht in Bayern zu mächtig werden zu lassen? Immerhin stehen in gut zwei Wochen Kommunalwahlen in Bayern an. Da geht es um nichts weniger als Stimmenfang. Markus Söder Gerüchte um Söder-Tochter und Tech-Milliardär: Ex-Geliebte erhebt schwere Vorwürfe Unter anderem zu "Music was my first Love" in der Blechblas-Version sind er, Generalsekretär Martin Huber und Landtagspräsidentin Ilse Aigner gegen 10.20 Uhr feierlich begrüßt worden. Wie überzeugend zweckoptimistisch gibt sich der 59 Jahre alte Landesvater beim Politischen Aschermittwoch in der Passauer Dreiländerhalle? TAG24 bleibt für euch dran.

11.06 Uhr: "Deutschland ohne Bayern wäre hilflos und pleite"

Die in den letzten Wochen immer mehr deutlichere neue Taktik der Union wird hier weiter befeuert: "Wir in Bayern werden Linksextremismus nicht verharmlosen." Islamismus und Rechtsextremismus werden in einem Nebensatz erwähnt, das neue Feindbild sind aber angebliche "Sozialisten", die in die Regierung wollen. "Gott sei Dank gibt es uns", wiederholte er mehrmals. "Deutschland ohne Bayern wäre hilflos und pleite", beweihräuchert er die angeblich eigenen Leistungen und schoss vorsorglich gegen alle Journalisten, die ihm hier nicht zustimmen würden.

10.53 Uhr: CSU-Boss nimmt Ausländer im Visier

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (v.l.), Söder und Generalsekretär Martin Huber beim Politischen Aschermittwoch. © Sven Hoppe/dpa Söder wehrt sich gegen eine angebliche Hetzkampagne gegen die Mütterrente. Er schwenkt relativ unverblümt um, um gegen Ausländer in Bayern zu schießen. Zwar könnten diese nichts für ihr Lage – doch sie dürfen nicht in einem Sozialsystem aufgefangen werden, wenn sie nichts eingezahlt hätten. Markus Söder Söder vor dem Narrengericht: Dafür muss er sich verantworten Man müsse nicht immer gleich die ganze Welt retten, es würde reichen, wenn man im eigenen Land anfängt. Die CSU sei die Partei der Frauenretter – so hob er im Bezug auf die Mütterrente hervor. Zudem wolle man kein Europa der "Woke-heit" und mit Regenbögen. Entsprechend sei die CSU hier der bessere Weg.

10.45 Uhr: Söder eröffnet mit Attacken auf die Grünen

CSU-Boss Markus Söder feiert, wie zu erwarten die Leistungen seiner Partei – auch im Rahmen seines damaligen Dauerfeuers gegen die Regierung: "Wir haben geliefert, die Zeit der Ampel ist Geschichte". Kritik übte er an den Grünen und deren Nachwuchsabteilungen. Mit Nachdruck hob er hervor, dass es in Bayern mit seiner Partei keine Staatsregierung mit den Grünen geben werde. Hier konnte Söder Applaus ernten. Er betonte, – und hier lässt sich das politische Kalkül in Richtung der Freien Wähler erkennen – dass die CSU die Partei für den ländlichen Raum sei. Außerdem forderte er Steuern runter, statt rauf.

10.35 Uhr: Generalsekretär heizt die eigenen Fans an