15.06.2026 09:14 Zum Start vom G7-Gipfel: Proteste enden in heftiger Straßenschlacht

Am heutigen Montag startet der G7-Gipfel in Frankreich. Im nicht weit entfernten Genf eskalierten am Sonntag die Proteste gegen das politische Gipfeltreffen.

Von Benjamin Schön

Évian/Genf - Ausnahmezustand am idyllischen Genfer See! Während an diesem Montag das hochkarätige Treffen der G7-Mächtigen im französischen Évian-les-Bains offiziell beginnt, versinkt die Schweizer Region im Protest-Chaos. Zehntausende Demonstranten belagern die Straßen, um den dreitägigen Gipfel (bis Mittwoch) lautstark zu torpedieren.

Anfangs verliefen die Proteste am Genfer See friedlich. © picture alliance/dpa/AP | Baz Ratner Eigentlich wollen die Staats- und Regierungschefs um US-Präsident Donald Trump (80) und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron (48) im Luxus-Kurort Évian über die großen Krisen der Welt beraten. Doch Frankreich zeigte im Vorfeld eine harte Kante: Proteste im eigenen Land? Streng verboten! Deshalb verlagerte sich das Pulverfass kurzerhand über die Grenze ins rund 50 Kilometer entfernte Genf in der Schweiz. Wie unter anderem der Spiegel berichtet, formierte sich unter dem Motto "No G7" am gestrigen Sonntag eine gigantische Allianz aus rund 60 verschiedenen Gruppierungen – darunter Feministinnen, Gewerkschaften, Kurden und ein tiefschwarzer, linksradikaler Block.

Im Verlaufe des Sonntages wurde die Stimmung immer angespannter. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Erst friedlich, dann flogen die Steine

Die Demonstranten bewarfen vor allem die Polizei mit Steinen und Böllern. © picture alliance/dpa/KEYSTONE | Jean-Christophe Bott Was am Sonntagnachmittag wie ein bunter Marsch begann, eskalierte am Abend völlig. Plötzlich flogen Pflastersteine und Flaschen auf die Einsatzkräfte. Die Polizei fackelte nicht lange und setzte massive Ladungen Tränengas ein. Vermummte rissen Schutzbarrikaden aus Sperrholz von den Schaufenstern. Scheiben von Banken und Geschäften splitterten. Nahe dem Genfer Busbahnhof ging ein Tesla in Flammen auf. Die Polizei, die mit einem bundesweiten Großaufgebot angerückt war, zog schließlich die Reißleine und löste die Demonstration am Abend komplett auf. Politik Erster AfD-Landrat weiterhin möglich: Im Saalekreis steht die Stichwahl an Die Angst vor dem totalen Chaos ist in Genf nicht unbegründet. Bereits 2003, beim damaligen G8-Gipfel, wurde die Stadt von Randalierern regelrecht zerlegt. Aus Sorge vor einer Wiederholung dieses Traumas haben Hunderte Ladenbesitzer und Hoteliers ihre Geschäfte seit Tagen verrammelt. Tausende Beamte kontrollieren seither im Dauereinsatz Fahrzeuge und Passanten.

Ein Tesla ging lichterloh in Flammen auf. © Fabrice COFFRINI / AFP

Worum geht es beim G7-Gipfel?