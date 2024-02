46 Jahre später: DNA-Spur verbindet US-Soldat mit Mord an deutscher Frau!

Im Juni 1978 wurde das friedliche Leben in Ludwigsburg erschüttert, als Bärbel Gansau (†35) brutal ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. (Symbolbild) © 123rf/dudlajzov

Mit 37 Stichwunden wurde Bärbel Gansau im Jahr 1978 tot in ihrem Bett in Ludwigsburg gefunden. Neben ihr lag ihre aufgeschlitzte Unterwäsche, in ihrer Wohnung herrschte Chaos. Jetzt könnten neue Beweise den möglichen Täter in die Enge drängen.

Als die Polizei die damals 35-Jährige blutüberströmt in ihrer Wohnung entdeckte, fiel ihnen neben Sperma-Spuren im Bett auch ein geöffnetes Badezimmerfenster auf. Am Rahmen des Fensters konnten die Ermittler bereits damals Fingerabdrücke nehmen. Der Täter kam so vermutlich in die Wohnung.

Gansau besuchte laut CBS News häufig Offiziersclubs amerikanischer Soldaten auf dem Ludwigsburger Stützpunkt der US-Armee, tanzte und feierte ausgelassen mit den GIs. Einem Freund zufolge habe sie sich auch mit einigen Soldaten angefreundet.

Mit ihrer ersten Spur legten die Ermittler damals los, nahmen Abdrücke zahlreicher Soldaten, die Gansau kannte. Doch alle hatten ein Alibi. Die DNA-Analyse war zu dieser Zeit noch nicht besonders gut erforscht und kam in der Kriminalistik erst knapp zehn Jahre danach, im Jahr 1987, zum Einsatz. Der Fall wurde vorerst zum sogenannten "Cold Case".

Bis zum Jahr 2020, als Ermittler deutscher Behörden sich aufgrund der Fortschritte in der forensischen Technologie dazu entschlossen, den ungelösten Fall erneut zu untersuchen.