Proteste gegen Israel: Religions-Gemeinschaft im Südwesten äußert sich

Karlsruhe - Werden Juden in Deutschland in Haftung genommen? Der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden (IRG Baden) hat angesichts der Proteste gegen das Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen für einen differenzierten Blick geworben.

Rami Suliman machte die Grenzen des Einflusses hiesiger Juden deutlich. © Uli Deck/dpa

"Die jüdische Gemeinschaft hat keinen Einfluss auf die israelische Politik und ist auch nicht für diese verantwortlich", schrieb Rami Suliman in einem Gastbeitrag für die "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag). Die israelische Regierung treffe Entscheidungen aus innenpolitischer Sicht.

"Das muss nicht immer die Sicht sein, die in der Diaspora, in den jüdischen Communitys außerhalb Israels vorherrscht." Israel treffe Entscheidungen für das eigene Land, nicht für die Diaspora.



"Aus der geschilderten historischen und persönlichen Verbundenheit heraus aber betreffen die Geschehnisse im Nahen Osten die hier lebenden Jüdinnen und Juden unmittelbar und existenziell", erklärte Suliman. "Das sollte die Mehrheitsgesellschaft wahrnehmen und akzeptieren."

Von elf Millionen Baden-Württembergern seien nur 10.000 jüdisch, also etwa ein Promille. "Die jüdische Minderheit darf nicht länger als Prellbock für die politischen Interessen wohlmeinender oder verblendeter Demonstranten und Diskutanten herhalten."

Suliman betonte: "Wir in Baden werden den Konflikt nicht lösen können." Man könne bloß diejenigen unterstützen, die an Lösungen arbeiten. "Was wir können ist, unser Leben hier gewaltfrei und in gegenseitigem Respekt vor dem Andersdenkenden zu führen."