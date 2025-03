14.03.2025 13:58 Ladung von Müllauto fängt plötzlich Feuer: Mitarbeiter reagieren blitzschnell

Beim Beladen eines Müllwagens stellten Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs in Leegebruch (Oberhavel) am Freitagmorgen fest, dass der Sperrmüll in Flammen stand.

Von Christoph Carsten

Leegebruch - Damit hatten sie wohl nicht gerechnet: Beim Beladen eines Müllwagens in Leegebruch (Oberhavel) stellten Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes am Freitagmorgen fest, dass der Sperrmüll in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. © 7aktuell.de | P.Neumann Der Vorfall trug sich laut Polizei gegen 8.15 Uhr an der Straße im Eichenhof zu. Als die Müllentsorger die etwas zu heiße Fracht auf der Ladefläche bemerkten, reagierten sie geistesgegenwärtig und kippten die Ladung wieder auf die Straße. So wurde zumindest der Müllwagen von den Flammen verschont. Die inzwischen verständigte Feuerwehr löschte den Brand wenig später. Brandenburg BMW rast über A10: Beamte trauen bei Kontrolle ihren Augen kaum Die starke Rauchentwicklung löste einen Alarm der Warn-App NINA aus. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ein Übergreifen des Brandes auf das Müllauto konnte noch verhindert werden. © 7aktuell.de | P.Neumann Dank der schnellen Reaktion der Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs blieb der Sachschaden mit rund 150 Euro minimal. Auch Verletzte gab es den Angaben nach nicht.

Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann