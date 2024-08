Nach Messerattacke von Solingen: Woidke liest Faeser die Leviten

Dietmar Woidke (62, SPD) kritisiert Nancy Faeser (54, SPD) in der Abschiebedebatte. © Michael Bahlo/dpa

"Ich finde die Äußerungen der Bundesinnenministerin unangemessen", sagte Woidke über seine Parteikollegin dem "Tagesspiegel" (Mittwoch).

"Es hilft nicht, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Alle gemeinsam sind gefordert." Er könne nicht erkennen, dass das Bundesgesetz für schnellere Rückführungen etwas vorangebracht habe. "Die Migrationspolitik der letzten zehn Jahre in Deutschland gehört auf den Prüfstand."

Faeser sieht für eine konsequentere Abschiebung von Ausreisepflichtigen die Länder in der Pflicht. "Gesetzlich haben wir bereits umfassende neue Grundlagen für mehr Rückführungen geschaffen, damit sich Ausreisepflichtige der Abschiebung nicht mehr entziehen können", hatte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt.

"Entscheidend für den Erfolg ist vor allem, dass die neuen Befugnisse und Regelungen auch vor Ort in den Ländern umgesetzt werden."

Am Freitag waren bei einem Stadtfest in Solingen in Nordrhein-Westfalen drei Menschen mit einem Messer getötet worden. Acht Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Mutmaßlicher Täter ist ein 26-jähriger Syrer, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann hätte eigentlich im vergangenen Jahr nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, was aber nicht gelang.